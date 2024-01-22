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В Казани из-за крупной аварии на дороге образовалась «коммунальная река»
Фото: телеграм-канал «Казанский Водоканал»
В Казани улицу Амирхана затопило водой. Местные издания публикуют впечатляющие кадры, на которых машины пытаются проехать по широкой «коммунальной реке», при этом из–под земли бьет «гейзер».
Авария произошла на водопроводной сети 1994 года постройки, сообщили в понедельник в местном Водоканале. Из-за аварии «произошёл излив» на прилегающую территорию и улицу Амирхана. В районе прорыва ограничено движение транспорта (по направлению движения в сторону моста Миллениум, уточнили в Водоканале).
Под отключение попали пять многоквартирных домов.
Как сообщают местные издания, на месте аварии только в прошлом году закончили ремонт новой дороги, а также тротуаров.
Жители опасаются, что из-за прорыва на проезжей части будет каток — ночью в городе ожидается 20 градусов мороза.
Добавим, что накануне, 21 января, в Казани произошла авария на водопроводной сети 1982 года постройки по улице Декабристов. В результате чего также «произошёл излив» на прилегающую территорию, сообщили в Водоканале.
Авария произошла на водопроводной сети 1994 года постройки, сообщили в понедельник в местном Водоканале. Из-за аварии «произошёл излив» на прилегающую территорию и улицу Амирхана. В районе прорыва ограничено движение транспорта (по направлению движения в сторону моста Миллениум, уточнили в Водоканале).
Под отключение попали пять многоквартирных домов.
Как сообщают местные издания, на месте аварии только в прошлом году закончили ремонт новой дороги, а также тротуаров.
Жители опасаются, что из-за прорыва на проезжей части будет каток — ночью в городе ожидается 20 градусов мороза.
Добавим, что накануне, 21 января, в Казани произошла авария на водопроводной сети 1982 года постройки по улице Декабристов. В результате чего также «произошёл излив» на прилегающую территорию, сообщили в Водоканале.
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