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В Иркутской области нашли потерянный контейнер с радиоактивным цезием-137
Фото: телеграм-канал ТНГ-Групп
В Иркутской области нашли потерянный контейнер с радиоактивным цезием-137. Об этом сообщили в пятницу в компании «ТНГ-Групп».
«Контейнер с радиоактивным источником найден. К настоящему моменту известно, что контейнер не был повреждён, целостность его не нарушена», — сообщили в компании. Там утверждают, что проведенные замеры защитной капсулы не выявили превышения уровня радиационной безопасности.
О потерянном сотрудниками контейнере стало известно на этой неделе. По словам гендиректора компании Яна Шарипова, такой инцидент был «допущен впервые». «Мы потеряли источник ионизирующего излучения цезий-137», — сказал он в телеграм-канале компании. По его словам, контейнер выронили на зимнике из-за тряски, метели и сложных метеоусловий.
После пропажи две поисковые бригады с дозиметрическим оборудованием приступили к поискам. Кроме того, компания пообещала 200 тысяч рублей любому, кто сообщит о местонахождении контейнера. При этом предупредили, что «ни в коем случае нельзя открывать контейнер».
В компании добавили, что источник будет направлен к специальному месту хранения на время оперативно-следственных мероприятий.
В структуру «ТНГ-Групп» входит комплекс промысловых, геологоразведочных и научно-производственных подразделений, которые работают в нефтегазодобывающих регионах. На сайте предприятия отмечается, что «имеющийся потенциал позволяет компании проводить работы в любых климатических условиях».
Напомним, ранее мы рассказывали, как физик-ядерщик, создатель «ловушки для радиации» и журналистка нашли цезий-137 в пригороде Екатеринбурга.
«Контейнер с радиоактивным источником найден. К настоящему моменту известно, что контейнер не был повреждён, целостность его не нарушена», — сообщили в компании. Там утверждают, что проведенные замеры защитной капсулы не выявили превышения уровня радиационной безопасности.
О потерянном сотрудниками контейнере стало известно на этой неделе. По словам гендиректора компании Яна Шарипова, такой инцидент был «допущен впервые». «Мы потеряли источник ионизирующего излучения цезий-137», — сказал он в телеграм-канале компании. По его словам, контейнер выронили на зимнике из-за тряски, метели и сложных метеоусловий.
После пропажи две поисковые бригады с дозиметрическим оборудованием приступили к поискам. Кроме того, компания пообещала 200 тысяч рублей любому, кто сообщит о местонахождении контейнера. При этом предупредили, что «ни в коем случае нельзя открывать контейнер».
В компании добавили, что источник будет направлен к специальному месту хранения на время оперативно-следственных мероприятий.
В структуру «ТНГ-Групп» входит комплекс промысловых, геологоразведочных и научно-производственных подразделений, которые работают в нефтегазодобывающих регионах. На сайте предприятия отмечается, что «имеющийся потенциал позволяет компании проводить работы в любых климатических условиях».
Напомним, ранее мы рассказывали, как физик-ядерщик, создатель «ловушки для радиации» и журналистка нашли цезий-137 в пригороде Екатеринбурга.
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