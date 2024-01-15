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В Клинцах горят 4 резервуара с нефтепродуктами, жителей эвакуировали
Фото: МЧС России
В Клинцах горят четыре резервуара с нефтепродуктами. Жителей частного сектора эвакуировали.
Об этом сообщил губернатор Брянской области Богомаз.
«В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения. Специалисты Роспотребнадзора осуществляют контроль предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе», — сообщил Богомаз.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Для тушения нефтепродуктов применяется специальное оборудование, привлечен пожарный поезд. По словам губернатора, пожарно-спасательные подразделения «готовятся применить пенную атаку», с огнем борются более 140 человек.
Утром в пятницу Богомаз сообщил о попытке атаки беспилотника. «При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы», — заявил губернатор.
Об этом сообщил губернатор Брянской области Богомаз.
«В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения. Специалисты Роспотребнадзора осуществляют контроль предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе», — сообщил Богомаз.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Для тушения нефтепродуктов применяется специальное оборудование, привлечен пожарный поезд. По словам губернатора, пожарно-спасательные подразделения «готовятся применить пенную атаку», с огнем борются более 140 человек.
Утром в пятницу Богомаз сообщил о попытке атаки беспилотника. «При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы», — заявил губернатор.
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