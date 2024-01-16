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В Брянской области начался пожар на нефтебазе
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Брянской области пожар на нефтебазе.
Утром в пятницу губернатор Брянской области Богомаз сообщил о попытке атаки беспилотника.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы», — заявил Богомаз.
По его словам, «имеется возгорание резервуаров в обваловании». На месте работают пожарно-спасательные расчеты, привлечено 13 пожарных автоцистерн.
По предварительной информации властей, пострадавших нет.
Утром в пятницу губернатор Брянской области Богомаз сообщил о попытке атаки беспилотника.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы», — заявил Богомаз.
По его словам, «имеется возгорание резервуаров в обваловании». На месте работают пожарно-спасательные расчеты, привлечено 13 пожарных автоцистерн.
По предварительной информации властей, пострадавших нет.
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