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В Новосибирске из-за коммунальных аварий ввели режим ЧС
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Новосибирске из-за коммунальных аварий власти ввели режим ЧС.
Об этом в пятницу заявил губернатор Травников. По его словам, в зоне аварии «события развиваются по плохому сценарию».
«В зоне аварии в системе теплоснабжения Ленинского района события развиваются по плохому сценарию. При заполнении системы обнаружен новый дефект трубопровода на улице Петропавловской. За последние сутки это уже третий порыв в этом городском квартале», — написал губернатор в телеграм-канале.
Дома в районе аварии остаются без нормального теплоснабжения. По уточненным данным регионального министерства ЖКХ, под отключение попали 69 домов. По словам главы ведомства, «дефекты на теплосетях в условиях низких температур стали принимать каскадный характер».
«Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в городе Новосибирске. Управление оперативным штабом по устранению аварии передано на уровень региона», — добавил губернатор.
Напомним, на этой неделе в Новосибирске в результате очередного прорыва 14 человек получили термические ожоги.
Об этом в пятницу заявил губернатор Травников. По его словам, в зоне аварии «события развиваются по плохому сценарию».
«В зоне аварии в системе теплоснабжения Ленинского района события развиваются по плохому сценарию. При заполнении системы обнаружен новый дефект трубопровода на улице Петропавловской. За последние сутки это уже третий порыв в этом городском квартале», — написал губернатор в телеграм-канале.
Дома в районе аварии остаются без нормального теплоснабжения. По уточненным данным регионального министерства ЖКХ, под отключение попали 69 домов. По словам главы ведомства, «дефекты на теплосетях в условиях низких температур стали принимать каскадный характер».
«Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в городе Новосибирске. Управление оперативным штабом по устранению аварии передано на уровень региона», — добавил губернатор.
Напомним, на этой неделе в Новосибирске в результате очередного прорыва 14 человек получили термические ожоги.
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