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В Красноярском крае экс-министр лесного хозяйства получил 12 лет строгого режима
Фото: Вечерние ведомости
В Красноярском крае экс-министр лесного хозяйства получил 12 лет строгого режима за взятку и мошенничество.
По данным следствия, летом 2018 года бывший министр получил от знакомого предпринимателя один миллион рублей. Предполагалось, что за эти деньги юрлицо победит в аукционе на аренду лесного участка. Однако министр обещание не выполнил и выполнить его не мог, отмечают следователи.
«В действительности министр не имел возможности повлиять на итоги аукциона, проводимого в электронной форме. Взятые на себя обязательства не исполнил, договор аренды лесного участка был заключен с другим участником аукциона, предложившим наибольшую цену», — говорится в релизе СК РФ.
Это не единственная взятка в уголовном деле. Так, бывший министр получил взятку от предпринимателей, занимавшихся рубкой леса в Енисейском районе. При этом деньги он получил через своего брата, уточнили в СК, не называя сумму.
За незаконное денежное вознаграждение организации получали привилегии со стороны сотрудников министерства и занимались предпринимательством на выгодных для себя условиях. Так, например, предпринимателям выделяли «рентабельные лесные участки», а разрешительные документы на вырубку леса давали быстрее, чем положено.
«Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штрафа в размере 10,7 млн рублей и 12 лет лишения права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления», — заявили в СК РФ.
По данным следствия, летом 2018 года бывший министр получил от знакомого предпринимателя один миллион рублей. Предполагалось, что за эти деньги юрлицо победит в аукционе на аренду лесного участка. Однако министр обещание не выполнил и выполнить его не мог, отмечают следователи.
«В действительности министр не имел возможности повлиять на итоги аукциона, проводимого в электронной форме. Взятые на себя обязательства не исполнил, договор аренды лесного участка был заключен с другим участником аукциона, предложившим наибольшую цену», — говорится в релизе СК РФ.
Это не единственная взятка в уголовном деле. Так, бывший министр получил взятку от предпринимателей, занимавшихся рубкой леса в Енисейском районе. При этом деньги он получил через своего брата, уточнили в СК, не называя сумму.
За незаконное денежное вознаграждение организации получали привилегии со стороны сотрудников министерства и занимались предпринимательством на выгодных для себя условиях. Так, например, предпринимателям выделяли «рентабельные лесные участки», а разрешительные документы на вырубку леса давали быстрее, чем положено.
«Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штрафа в размере 10,7 млн рублей и 12 лет лишения права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления», — заявили в СК РФ.
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