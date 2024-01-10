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Жители Башкирии третий день жалуются на проблемы со связью
Фото: Вечерние ведомости
Жители Башкирии жалуются в соцсетях, что уже третий день наблюдаются проблемы со связью.
Люди не могут связаться друг с другом в мессенджерах, также есть проблемы с мобильной связью.
Жители Уфы пишут, что не работают родительские чаты, с помощью которых воспитатели детсадов и школьные учителя связываются с родителями. У многих возникли проблемы с рабочими чатами.
В Уфе фиксируются перебои с мобильной связью. Сразу несколько человек заявили корреспонденту «Вечерних ведомостей», что звонки уфимцев к уфимцам не проходят, при этом двое смогли дозвониться до Екатеринбурга, но не могут дозвониться до абонентов в Башкирии.
«У меня работа встала, я не могу рабочие вызовы совершить», — рассказала читательница.
При этом о перебоях со связью сообщалось и раньше – с первых протестов в Башкирии фиксируются периодические проблемы с доступом в мессенджеры. Напомним, массовые протесты и стычки с силовиками начались после оглашения приговора местному активисту Фаилю Алсынову, его приговорили к четырем годам колонии. За день до суда Росфинмониторинг внес активиста в «список террористов и экстремистов».
В пятницу возле памятника Салавату Юлаеву в Уфе начали собираться люди. На вопросы полицейских они отвечают, что приехали посмотреть на памятник и гуляют. По данным местных пабликов, задержали одну женщину (у нее был плакат с фразой, за которую по экстремистской статье осудили Алсынова).
Сообщается, что люди в центре Уфы танцуют и водят хороводы (сегодня ожидается до -20°). Судя по городским камерам видеонаблюдения, люди продолжают идти на площадь.
Люди не могут связаться друг с другом в мессенджерах, также есть проблемы с мобильной связью.
Жители Уфы пишут, что не работают родительские чаты, с помощью которых воспитатели детсадов и школьные учителя связываются с родителями. У многих возникли проблемы с рабочими чатами.
В Уфе фиксируются перебои с мобильной связью. Сразу несколько человек заявили корреспонденту «Вечерних ведомостей», что звонки уфимцев к уфимцам не проходят, при этом двое смогли дозвониться до Екатеринбурга, но не могут дозвониться до абонентов в Башкирии.
«У меня работа встала, я не могу рабочие вызовы совершить», — рассказала читательница.
При этом о перебоях со связью сообщалось и раньше – с первых протестов в Башкирии фиксируются периодические проблемы с доступом в мессенджеры. Напомним, массовые протесты и стычки с силовиками начались после оглашения приговора местному активисту Фаилю Алсынову, его приговорили к четырем годам колонии. За день до суда Росфинмониторинг внес активиста в «список террористов и экстремистов».
В пятницу возле памятника Салавату Юлаеву в Уфе начали собираться люди. На вопросы полицейских они отвечают, что приехали посмотреть на памятник и гуляют. По данным местных пабликов, задержали одну женщину (у нее был плакат с фразой, за которую по экстремистской статье осудили Алсынова).
Сообщается, что люди в центре Уфы танцуют и водят хороводы (сегодня ожидается до -20°). Судя по городским камерам видеонаблюдения, люди продолжают идти на площадь.
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