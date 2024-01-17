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В Саранске горит мебельный цех, есть пострадавшие

15.56 Четверг, 18 января 2024
Фото: МЧС России
В Саранске горит мебельный цех. По данным МЧС, пострадали два человека.

Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой здания.

Пожар удалось локализовать на площади 1400 кв. метров.

«Пострадали два человека, они пытались потушить возгорание самостоятельно», — добавили в МЧС.

По информации в СМИ, склад принадлежит местной мебельной компании.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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