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В Новокузнецке из-за аварии на трубопроводе перекрыли движение
Фото: телеграм-канал Новоильинского района
Еще один российский город пострадал от коммунальной аварии.
В Новокузнецке из-за аварийного повреждения на трубопроводе перекрыли движение для автомобилей.
«В срочном порядке специалисты ООО Водоканал, подрядной организации и администрации Новоильинского района прибыли на место аварии. До устранения аварии перекрыто движение автомобильного транспорта от разворотного кольца пр. Запсибовцев (местный проезд) до ул. Новоселов», — сообщили в районной администрации.
На участке дежурит патрульный экипаж ГИБДД. Жителей попросили соблюдать осторожность и заранее планировать маршрут передвижения.
Напомним, в Новосибирске из-за коммунальной аварии 14 человек получили ожоги, в Нижнем Новгороде — 12.
В каких городах люди остались без тепла и горячей воды с начала года — можно посмотреть в нашем материале.
В Новокузнецке из-за аварийного повреждения на трубопроводе перекрыли движение для автомобилей.
«В срочном порядке специалисты ООО Водоканал, подрядной организации и администрации Новоильинского района прибыли на место аварии. До устранения аварии перекрыто движение автомобильного транспорта от разворотного кольца пр. Запсибовцев (местный проезд) до ул. Новоселов», — сообщили в районной администрации.
На участке дежурит патрульный экипаж ГИБДД. Жителей попросили соблюдать осторожность и заранее планировать маршрут передвижения.
Напомним, в Новосибирске из-за коммунальной аварии 14 человек получили ожоги, в Нижнем Новгороде — 12.
В каких городах люди остались без тепла и горячей воды с начала года — можно посмотреть в нашем материале.
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