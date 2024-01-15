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«Это прорыв». Где россияне остались без тепла и горячей воды с начала января
Холодные точки на карте России
Фото: прокуратура Приморского края
Тысячи россиян в разных городах с наступлением нового года столкнулись с коммунальными проблемами. Нельзя сказать, что они были неожиданными: инженерные сети, котельные и трубы, проложенные еще с советских времен, давно требуют масштабного обновления.
Но из года в год все новые поколения чиновников ждут зимы, скрестив пальцы: авось, не лопнет. Бюджет при этом, как водится, улетает в одну трубу, другая труба — зовёт, а остальные трубы — трещат по швам и подрывают систему изнутри.
Федеральные власти при этом почему-то считают, что за 10–15 лет «обновить все трубы невозможно».
Где россияне остались без тепла и горячей воды (а где-то еще и без света) с начала января — в нашей таблице*.
* Данные из открытых источников, сообщений местных властей и надзорных органов
Больше всего сообщений об отключениях тепла поступали в январе из Московской области, жители записывают обращения к властям в соцсетях и требуют привести в порядок коммунальную инфраструктуру (Дмитров, Чехов, Воскресенск, Орехово-Зуево, Раменское, Домодедово, Солнечногорск и др.).
Но из года в год все новые поколения чиновников ждут зимы, скрестив пальцы: авось, не лопнет. Бюджет при этом, как водится, улетает в одну трубу, другая труба — зовёт, а остальные трубы — трещат по швам и подрывают систему изнутри.
Федеральные власти при этом почему-то считают, что за 10–15 лет «обновить все трубы невозможно».
Где россияне остались без тепла и горячей воды (а где-то еще и без света) с начала января — в нашей таблице*.
* Данные из открытых источников, сообщений местных властей и надзорных органов
Больше всего сообщений об отключениях тепла поступали в январе из Московской области, жители записывают обращения к властям в соцсетях и требуют привести в порядок коммунальную инфраструктуру (Дмитров, Чехов, Воскресенск, Орехово-Зуево, Раменское, Домодедово, Солнечногорск и др.).
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14 января 2024