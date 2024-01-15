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Количество пострадавших после взрыва и пожара на заводе в Шахтах увеличилось до 10
Фото: МЧС Ростовской области
Количество пострадавших после взрыва и пожара на заводе в Шахтах увеличилось до десяти, сообщил глава региона.
«По последним данным, в результате пожара на заводе в Шахтах пострадало 10 человек. Шестеро из них госпитализированы: трое — с ожогами, еще 3 человека — с травмами различной степени тяжести. Остальным пострадавшим, которые получили травмы легкой степени, оказана помощь в травмпункте БСМП Шахт, они отпущены домой», — написал Голубев.
Двоих пострадавших с ожогами эвакуируют в медучреждения областного центра.
В среду днем губернатор сообщил о взрыве и последующем пожаре в заводском здании ООО «Шахтинский полиэфирный завод». По его словам, информация о беспилотнике не подтвердилась, «ПВО в это время не работало».
Пожар был ликвидирован к 13 часам. В МЧС уточнили, что горел цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.
«По последним данным, в результате пожара на заводе в Шахтах пострадало 10 человек. Шестеро из них госпитализированы: трое — с ожогами, еще 3 человека — с травмами различной степени тяжести. Остальным пострадавшим, которые получили травмы легкой степени, оказана помощь в травмпункте БСМП Шахт, они отпущены домой», — написал Голубев.
Двоих пострадавших с ожогами эвакуируют в медучреждения областного центра.
В среду днем губернатор сообщил о взрыве и последующем пожаре в заводском здании ООО «Шахтинский полиэфирный завод». По его словам, информация о беспилотнике не подтвердилась, «ПВО в это время не работало».
Пожар был ликвидирован к 13 часам. В МЧС уточнили, что горел цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.
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