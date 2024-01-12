Возрастное ограничение 18+
Жителям Пермского края будут платить по 5 тысяч рублей за сообщения о пьяных водителях
Фото: Вечерние ведомости
Пермские власти решили денежно поощрять жителей за сообщения о пьяных водителях.
Такую меру предложили в Министерстве территориальной безопасности.
«Министерство территориальной безопасности Пермского края разработало вопрос ведения поощрительных выплат гражданам, сообщившим о пьяном водителе, который впоследствии был задержан», — заявил на заседании правительства глава ведомства Виктор Батмазов, следует из трансляции.
Сумма «поощрительной выплаты» составит пять тысяч рублей. Объем финансирования на 2024-2026 годы — 250 тысяч рублей ежегодно.
Порядок выплат гражданам уже определен. Выплата будет произведена, если ведомство подтвердит, что обращение помогло полицейским задержать пьяного водителя и привлечь его к ответственности.
Глава министерства отметил, что подобные выплаты действуют и в других регионах. Так, в Нижегородской области за сообщения о пьяных водителях платят две тысячи рублей, в Коми — три тысячи, в ЯНАО — четыре.
«Представляется, что новое мероприятие позволит улучшить ситуацию с пьяной преступностью на дорогах»,— считает министр.
В прошлом году в регионе увеличилось количество ДТП, которые происходят по вине пьяных водителей. Так, с января по ноябрь произошло 224 таких ДТП, это на 16% больше, чем за такой же период 2022 года. В результате аварий погибли 55 человек.
Такую меру предложили в Министерстве территориальной безопасности.
«Министерство территориальной безопасности Пермского края разработало вопрос ведения поощрительных выплат гражданам, сообщившим о пьяном водителе, который впоследствии был задержан», — заявил на заседании правительства глава ведомства Виктор Батмазов, следует из трансляции.
Сумма «поощрительной выплаты» составит пять тысяч рублей. Объем финансирования на 2024-2026 годы — 250 тысяч рублей ежегодно.
Порядок выплат гражданам уже определен. Выплата будет произведена, если ведомство подтвердит, что обращение помогло полицейским задержать пьяного водителя и привлечь его к ответственности.
Глава министерства отметил, что подобные выплаты действуют и в других регионах. Так, в Нижегородской области за сообщения о пьяных водителях платят две тысячи рублей, в Коми — три тысячи, в ЯНАО — четыре.
«Представляется, что новое мероприятие позволит улучшить ситуацию с пьяной преступностью на дорогах»,— считает министр.
В прошлом году в регионе увеличилось количество ДТП, которые происходят по вине пьяных водителей. Так, с января по ноябрь произошло 224 таких ДТП, это на 16% больше, чем за такой же период 2022 года. В результате аварий погибли 55 человек.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Более 100 тысяч рублей должны выплатить екатеринбурженке за травму возле фитнес-центра
16 января 2024
16 января 2024