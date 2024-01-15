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В Башкортостане силовики разгоняют сторонников активиста Алсынова, начались задержания
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Баймаке силовики начали разгонять толпу возле здания суда, где сегодня утром был оглашен приговор местному активисту защитнику Куштау Фаилю Алсынову.
Местные телеграм-каналы и СМИ публикуют кадры, на которых силовики с щитами оттесняют толпу. Сообщается, что на месте собрались несколько тысяч сторонников активиста. Люди скандируют антиправительственные лозунги. У силовиков отнимают дубинки и бросают в них куски льда, те в ответ применяют слезоточивый газ и дымовые шашки.
При этом в городе есть проблемы с доступом в интернет. Местные издания предполагают, что связь на месте глушат.
Адвокат сообщил местным изданиям, что начались задержания.
Утром защитника Куштау Фаиля Алсынова суд приговорил к четырем годам колонии общего режима. Накануне оглашения приговора Росфинмониторинг внес его в «список террористов и экстремистов».
Местные телеграм-каналы и СМИ публикуют кадры, на которых силовики с щитами оттесняют толпу. Сообщается, что на месте собрались несколько тысяч сторонников активиста. Люди скандируют антиправительственные лозунги. У силовиков отнимают дубинки и бросают в них куски льда, те в ответ применяют слезоточивый газ и дымовые шашки.
При этом в городе есть проблемы с доступом в интернет. Местные издания предполагают, что связь на месте глушат.
Адвокат сообщил местным изданиям, что начались задержания.
Утром защитника Куштау Фаиля Алсынова суд приговорил к четырем годам колонии общего режима. Накануне оглашения приговора Росфинмониторинг внес его в «список террористов и экстремистов».
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