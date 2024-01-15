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В Якутске воспитанники пожаловались на насилие в школе-интернате, возбуждено уголовное дело

11.20 Среда, 17 января 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Якутии воспитанники школы-интерната для неслышащих детей пожаловались на насилие со стороны педагогов и воспитателей.

В интернате провели несколько проверок, которые якобы не обнаружили никаких нарушений. Между тем региональный СК возбудил уголовное дело.

Ранее в местных изданиях появились сообщения о том, что воспитанники жалуются на побои, унижения и издевательства со стороны преподавателей. Одна из бывших учениц заявила, что пьяная воспитательница якобы ее била, хватала за горло и бросалась с ножом.

В понедельник в Минобразования Якутии заявили, что были проведены четыре служебные проверки, а также встречи с родителями детей и педагогами школы. «Случаи, указанные в ранних публикациях в СМИ по поводу жестокого обращения с детьми, проверкой, проведенной МВД по Республике Саха (Якутия), не были подтверждены. Вместе с тем, обстоятельства, изложенные в новых публикациях обязательно будут тщательно проверены», — говорится в сообщении министерства.

Позже в СУ СК по региону заявили о возбуждении уголовного дела по статье об истязании несовершеннолетних. Следствие считает, что к детям применяли насилие с 2009 по 2017 и с 2022 по 2024 годы.

«По данным следствия, в ГКОУ РС(Я) "Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат для неслышащих обучающихся", расположенном в городе Якутске, в периоды с 2009 по 2017 и с 2022 по 2024 годы педагоги и воспитатели причиняли физические и психические страдания воспитанницам 2003 и 2011 годов рождения», — говорится в сообщении СК Якутии.

Ситуацию накануне также прокомментировали в аппарате регионального уполномоченного по правам ребенка. Там сообщили, что обращения поступили к ним еще в июле прошлого года. Однако проверки также не выявили нарушений.

«Поступившие в июле прошлого года в аппарат Уполномоченного по правам ребенка обращения и публикации в информационных ресурсах были тщательно проверены. Нами были инициированы проверки со стороны Минобразования, со стороны правоохранительных и надзорных органов. Кроме того, с нашей стороны проверены условия проживания детей в интернате, с участием сурдопереводчиков проведены встречи с детьми, родителями, что также не подтвердило факты, изложенные в обращениях и публикациях», — говорится в сообщении. Однако в аппарате утверждают, что продолжат проверки по новым публикациям.

Также сообщается, что омбудсмен провела встречи с руководством интерната и педагогами — им были «даны рекомендации».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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