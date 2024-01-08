Возрастное ограничение 18+
Бастрыкин: в 2023 году СКР направил в суд 430 дел об экстремизме
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Следственный комитет России в прошлом году направил в суды 430 уголовных дел «об экстремизме».
Это на 62% больше, чем в 2022 году, заявил глава СКР Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Также он назвал количество уголовных дел по статьям о терроризме. По его словам, в прошлом году следственные органы направили в суды 227 уголовных дел «о преступлениях террористического характера» в отношении 280 лиц. При этом, по его данным, 34 дела связаны с «финансированием терроризма».
Это на 62% больше, чем в 2022 году, заявил глава СКР Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Также он назвал количество уголовных дел по статьям о терроризме. По его словам, в прошлом году следственные органы направили в суды 227 уголовных дел «о преступлениях террористического характера» в отношении 280 лиц. При этом, по его данным, 34 дела связаны с «финансированием терроризма».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 15-летнего юноши в Нижнем Тагиле
09 января 2024
09 января 2024