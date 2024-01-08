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В Тульской области более 370 домов, школы и детсады остались без отопления

10.10 Понедельник, 15 января 2024
Фото: администрация Новомосковска
Еще один регион в минувшие выходные остался без тепла из-за аварийной ситуации.

В Новомосковске Тульской области в воскресенье, 14 января, произошла авария на Новомосковской ГРЭС. По сообщениям местных властей, «вышел из строя высоковольтный ввод выключателя трансформатора».

Без тепла остались 372 многоквартирных домах, 10 школ, 16 детских садов и одна больница. На месте был сформирован оперативный штаб. В город направили передвижные электростанции. Ситуацию на особый контроль взял губернатор Дюмин.

К вечеру власти сообщили, что «ситуация стабилизирована». «Задействованы резервные источники подачи тепла <...> Проведены запуски резервного котла на Новомосковской ГРЭС и дополнительного котла на ЦТП №1, планируется запуск дополнительного котла на Новомосковской ГРЭС», — говорится в сообщении администрации.

Между тем, в комментариях жители пишут, что батареи якобы стали еще холоднее, люди мерзнут в квартирах. «Стабилизировано — не значит сделают как было, это значит стабильно плохо!», — пишет одна из пользовательниц. Также люди переживают, что за отопление не будет перерасчета.

Добавим, что Новомосковск — второй по величине город Тульской области.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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