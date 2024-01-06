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Росавиация запретила российским самолетам полеты над Йеменом
Фото: Вечерние ведомости
Росавиация запретила российским самолетам полеты над Йеменом в целях безопасности. Речь в том числе о транзитных маршрутах.
«В связи с событиями в Йемене, возникшими рисками для безопасности полетов Росавиация запретила использовать воздушное пространство этого государства для полетов (включая транзитные) гражданских воздушных судов Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В Росавиации добавили, что запрет действует до особого указания.
Ранее в руководстве ВВС США заявили, что нанесли «преднамеренные удары» по более чем 60 объектам хуситов в Йемене.
«В связи с событиями в Йемене, возникшими рисками для безопасности полетов Росавиация запретила использовать воздушное пространство этого государства для полетов (включая транзитные) гражданских воздушных судов Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В Росавиации добавили, что запрет действует до особого указания.
Ранее в руководстве ВВС США заявили, что нанесли «преднамеренные удары» по более чем 60 объектам хуситов в Йемене.
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