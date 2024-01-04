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В Нью-Йорке и Вашингтоне прошли массовые протесты против ударов по объектам хуситов
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
После ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене десятки человек вышли на акции протеста в Нью-Йорке и в Вашингтоне.
В Нью-Йорке люди вышли на Таймс-сквер, протестующие скандировали лозунги «Руки прочь от Йемена» и «Руки прочь от Ближнего Востока», сообщает Reuters. Возле Белого дома в Вашингтоне собрались демонстранты с палестинскими флагами, в руках они несли транспаранты с надписями «Свободная Палестина» и «Хватит бомбить Йемен», пишет издание.
Антивоенные активисты опасаются, что удар по объектам хуситов обернется расширением конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее в руководстве ВВС США заявили, что нанесли «преднамеренные удары» по более чем 60 объектам хуситов. При ударах было использовано более 100 высокоточных боеприпасов различных видов, утверждают военные. По словам командования, под удар попали склады боеприпасов, центры управления и другие объекты.
Президент Байден заявил, что отдал приказ об атаке «в ответ на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море». Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что точечные удары были нанесены по военным объектам хуситов «в целях самообороны».
По информации в СМИ США, в атаке, помимо воздушных сил, также участвовали корабли и подводные лодки.
После ударов по Йемену Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН.
В Нью-Йорке люди вышли на Таймс-сквер, протестующие скандировали лозунги «Руки прочь от Йемена» и «Руки прочь от Ближнего Востока», сообщает Reuters. Возле Белого дома в Вашингтоне собрались демонстранты с палестинскими флагами, в руках они несли транспаранты с надписями «Свободная Палестина» и «Хватит бомбить Йемен», пишет издание.
Антивоенные активисты опасаются, что удар по объектам хуситов обернется расширением конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее в руководстве ВВС США заявили, что нанесли «преднамеренные удары» по более чем 60 объектам хуситов. При ударах было использовано более 100 высокоточных боеприпасов различных видов, утверждают военные. По словам командования, под удар попали склады боеприпасов, центры управления и другие объекты.
Президент Байден заявил, что отдал приказ об атаке «в ответ на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море». Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что точечные удары были нанесены по военным объектам хуситов «в целях самообороны».
По информации в СМИ США, в атаке, помимо воздушных сил, также участвовали корабли и подводные лодки.
После ударов по Йемену Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН.
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