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Саратовские власти заявили, что не запрещали чиновникам носить шубы
Фото: Вечерние ведомости
Власти Саратовской области опровергли информацию о том, что местным чиновникам запретили носить меха, шубы и другую дорогую одежду на публичных мероприятиях.
На этой неделе в местных СМИ появились сообщения со ссылкой на аппарат губернатора о том, что чиновников попросили не надевать такую одежду на встречи с населением. Чиновникам якобы рекомендовали выбирать «неказистые куртки, утепленные кепки, вязаные шапки», чтобы демонстрировать «близость к народу».
Однако позже власти региона опровергли такой запрет. «Запрета не было и нет, ни официального, ни негласного. Государственные служащие должны придерживаться делового стиля одежды, как и всегда это было», — заявили в пресс-службе губернатора (цитата по РБК).
Напомним, год назад, в январе чиновницу из Рязани заметили на встрече с жителями в дорогих ботильонах известного бренда. При этом встреча была посвящена проблемам с отоплением из-за коммунальной аварии. После того, как жители возмутились, чиновница призналась, что покупает подделки известных брендов.
На этой неделе в местных СМИ появились сообщения со ссылкой на аппарат губернатора о том, что чиновников попросили не надевать такую одежду на встречи с населением. Чиновникам якобы рекомендовали выбирать «неказистые куртки, утепленные кепки, вязаные шапки», чтобы демонстрировать «близость к народу».
Однако позже власти региона опровергли такой запрет. «Запрета не было и нет, ни официального, ни негласного. Государственные служащие должны придерживаться делового стиля одежды, как и всегда это было», — заявили в пресс-службе губернатора (цитата по РБК).
Напомним, год назад, в январе чиновницу из Рязани заметили на встрече с жителями в дорогих ботильонах известного бренда. При этом встреча была посвящена проблемам с отоплением из-за коммунальной аварии. После того, как жители возмутились, чиновница призналась, что покупает подделки известных брендов.
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