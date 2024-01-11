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Стоимость платного образования в вузах РФ хотят увеличить на 10-12%
Фото: Вечерние ведомости
Стоимость платного образования в российских вузах на 2024/25 учебный год планируют увеличить на 10-12%.
Об этом заявил президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов, пишут «Известия». О планах поднять цены также рассказали в руководстве нескольких образовательных учреждений.
В Ассоциации говорят, что на повышение стоимости платного обучения в вузах влияет ряд причин: увеличение затрат на оборудование и программное обеспечение (в связи с тем, что импортные поставщики уходят с рынка), существенное увеличение цен на услуги ЖКХ и электроэнергию, а также необходимость компенсировать рост зарплат педагогам-специалистам.
При этом в прошлом учебном году стоимость платного образования увеличилась на 5–25%, пишет издание.
Как отмечается, больше всего подорожает обучение специалистов в сфере строительства, энергетики и информационных технологий.
Об этом заявил президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов, пишут «Известия». О планах поднять цены также рассказали в руководстве нескольких образовательных учреждений.
В Ассоциации говорят, что на повышение стоимости платного обучения в вузах влияет ряд причин: увеличение затрат на оборудование и программное обеспечение (в связи с тем, что импортные поставщики уходят с рынка), существенное увеличение цен на услуги ЖКХ и электроэнергию, а также необходимость компенсировать рост зарплат педагогам-специалистам.
При этом в прошлом учебном году стоимость платного образования увеличилась на 5–25%, пишет издание.
Как отмечается, больше всего подорожает обучение специалистов в сфере строительства, энергетики и информационных технологий.
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