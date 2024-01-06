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Скончался народный артист СССР Юрий Соломин
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни.
Об этом журналистам сообщили в дирекции Малого театра.
Соломин был госпитализирован в ноябре с инсультом, 9 января его выписали. В театре говорили, что он планировал вернуться к работе.
Прощание состоится в театре 15 января. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.
Об этом журналистам сообщили в дирекции Малого театра.
Соломин был госпитализирован в ноябре с инсультом, 9 января его выписали. В театре говорили, что он планировал вернуться к работе.
Прощание состоится в театре 15 января. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.
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