Скончался народный артист СССР Юрий Соломин

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни.Об этом журналистам сообщили в дирекции Малого театра.Соломин был госпитализирован в ноябре с инсультом, 9 января его выписали. В театре говорили, что он планировал вернуться к работе.Прощание состоится в театре 15 января. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.