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В Пензенской области в ДТП с микроавтобусом погибли 8 человек
Фото: СУ СК по Пензенской области
В Пензенской области в ДТП с участием микроавтобуса погибли восемь человек.
«11 января в Нижнеломовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой автомашины и микроавтобуса. В результате ДТП погибли 8 человек, находившиеся в микроавтобусе, включая водителя, еще один пассажир пострадал», — сообщили в СУ СК по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
На месте ДТП работают следователи и криминалисты.
«11 января в Нижнеломовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой автомашины и микроавтобуса. В результате ДТП погибли 8 человек, находившиеся в микроавтобусе, включая водителя, еще один пассажир пострадал», — сообщили в СУ СК по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
На месте ДТП работают следователи и криминалисты.
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