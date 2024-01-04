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Власти Приморья предлагают жителям тур на горнолыжный курорт в КНДР
Фото: правительство Приморского края
Власти Приморья предлагают жителям региона отправиться в тур на горнолыжный курорт в КНДР.
Предложение опубликовано на сайте краевого правительства. «Жителей Приморья приглашают погрузиться в захватывающий мир горнолыжного курорта Масикрён в КНДР. Отдых в этом удивительном месте – уникальная возможность для занятий любимыми видами спорта, знакомства с историей и культурой, зимними пейзажами Северной Кореи», — предлагают власти региона.
Там уточнили, что тур стал возможным благодаря договоренностям губернатора Кожемяко с властями Северной Кореи.
Тур рассчитан на пять дней. «В первый из них туристы прибудут из Владивостока в столицу КНДР – город Пхеньян, осмотрят его ключевые достопримечательности, в том числе триумфальные ворота, Монумент идеи Чучхе, памятник к основанию Трудовой Партии Кореи, площадь имени Ким Ир Сена и другие», — рассказывают в правительстве. Затем туристам предлагается перелет из Пхеньяна к месту отдыха и сам отдых, как утверждается, «на одном из самых современных мировых горнолыжных курортов».
На курорте 10 многоуровневых трасс, трассы для саней, есть открытый каток, лыжные подъемники. Самая высокая точка – 1360 метров. Также здесь есть пятизвездочный отель с бассейном, рестораны, караоке, бильярд, «танцевальная комната» и др.
В правительстве региона считают, что поездка на этот курорт — «уникальная возможность познакомиться с историей и культурой одной из самых интересных и загадочных стран».
Предложение опубликовано на сайте краевого правительства. «Жителей Приморья приглашают погрузиться в захватывающий мир горнолыжного курорта Масикрён в КНДР. Отдых в этом удивительном месте – уникальная возможность для занятий любимыми видами спорта, знакомства с историей и культурой, зимними пейзажами Северной Кореи», — предлагают власти региона.
Там уточнили, что тур стал возможным благодаря договоренностям губернатора Кожемяко с властями Северной Кореи.
Тур рассчитан на пять дней. «В первый из них туристы прибудут из Владивостока в столицу КНДР – город Пхеньян, осмотрят его ключевые достопримечательности, в том числе триумфальные ворота, Монумент идеи Чучхе, памятник к основанию Трудовой Партии Кореи, площадь имени Ким Ир Сена и другие», — рассказывают в правительстве. Затем туристам предлагается перелет из Пхеньяна к месту отдыха и сам отдых, как утверждается, «на одном из самых современных мировых горнолыжных курортов».
На курорте 10 многоуровневых трасс, трассы для саней, есть открытый каток, лыжные подъемники. Самая высокая точка – 1360 метров. Также здесь есть пятизвездочный отель с бассейном, рестораны, караоке, бильярд, «танцевальная комната» и др.
В правительстве региона считают, что поездка на этот курорт — «уникальная возможность познакомиться с историей и культурой одной из самых интересных и загадочных стран».
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