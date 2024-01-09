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Медики Северска, Архангельска и Новодвинска пожаловались Путину на зарплаты и нарушение трудовых прав

15.21 Среда, 10 января 2024
Фото: скрин видеообращения северских медиков
Медработники из двух регионов пожаловались Путину на нарушение трудовых прав и низкие зарплаты. После массовых обращений в ситуации разбираются в СК и прокуратуре.

На этой неделе архангельские СМИ сообщили о забастовке работников скорой помощи. По информации издания 29.RU, медики из Архангельска и Новодвинска пожаловались на низкие зарплаты, которые «не соответствует майским указам».

Издание опубликовало обращение к Путину, которое подписали больше 160 медицинских работников ГБУЗ АО «АОКССМП». По словам одного из фельдшеров, сейчас работники скорой увольняются с совместительства и остаются работать только на одну ставку или не больше 1,25. «Мы делаем это для того, чтобы уронить средний показатель по заработной плате, так как он совершенно некорректен. За ставку мы получаем не более 39 000 рублей, но из-за того, что все работают больше, в отчетности начальство всегда указывает, что мы получаем зарплату, соответствующую майским указам», — цитирует фельдшера издание.

После публикаций в местных изданиях глава СКР поручил провести проверку. «В социальной сети размещено обращение сотрудников скорой медицинской помощи Архангельска и Новодвинска по вопросу ненадлежащей оплаты их труда. По словам граждан, их заработная плата не соответствует требованиям федерального законодательства, в связи с чем они вынуждены работать в условиях повышенной сложности на нескольких ставках», — говорится в сообщении ведомства.

Глава СКР поручил руководителю СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу провести проверку и доложить о ситуации.

Медработники другого региона, Томской области, также записали коллективное обращение к Путину, в котором пожаловались на ситуацию с выплатами. Речь о сотрудниках СибФНКЦ ФМБА в ЗАТО Северск. Врачи и медицинские сестры научно-клинического центра пожаловались в том числе на то, что их оставили без премий к концу года. При этом, как утверждают авторы обращения, руководство центра отказалось обсуждать с ними финансовые вопросы и проблему стимулирующих выплат. Медработники жалуются на отток персонала, причем не только в ЗАТО, но и в целом по региону.

После публикации видеообращения, на котором у здания скорой помощи стоят несколько десятков человек, прокуратура объявила о проверке.

«Прокуратура ЗАТО г. Северск Томской области проводит проверку по распространившимся в сети "Интернет" и средствах массовой информации сведениям о нарушении прав работников федерального государственного бюджетного учреждения "Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства" <...> будет дана оценка соблюдению прав медицинских работников на получение стимулирующих выплат», — говорится в сообщении ведомства.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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