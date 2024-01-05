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В Петербурге таможенники нашли более тонны кокаина в брикетах с надписью «Dior»
Фото: телеграм-канал ФТС России
В Санкт-Петербурге таможенники обнаружили более тонны кокаина в контейнере из Никарагуа.
Об этом сообщается в официальном канале Федеральной таможенной службы. Порошок был спрессован в тысяче брикетов. На некоторых из них были надписи «Dior».
«Наркотик на 11 млрд рублей задержали вместе с сотрудниками ФСБ в Большом порту Санкт-Петербурга. Контрабандисты спрятали 1000 брикетов со спрессованным белым порошком в верхней части грузового модуля», — сообщили в ФТС.
Там добавили, что экспертиза подтвердила: это кокаин. Возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщается в официальном канале Федеральной таможенной службы. Порошок был спрессован в тысяче брикетов. На некоторых из них были надписи «Dior».
«Наркотик на 11 млрд рублей задержали вместе с сотрудниками ФСБ в Большом порту Санкт-Петербурга. Контрабандисты спрятали 1000 брикетов со спрессованным белым порошком в верхней части грузового модуля», — сообщили в ФТС.
Там добавили, что экспертиза подтвердила: это кокаин. Возбуждено уголовное дело.
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