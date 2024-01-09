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Прокуратура: во Владивостоке более трех тысяч жителей остались без тепла
Фото: прокуратура Приморского края
Более трех тысяч жителей многоквартирных домов во Владивостоке остались без тепла из-за очередной аварии на сетях.
По данным прокуратуры региона, авария на воздушном участке сети теплоснабжения произошла накануне поздно вечером, в результате порыва оказалась подтоплена территория в районе дома № 41 на ул. Калинина.
«В настоящий момент ведутся ремонтно-восстановительные работы, на период которых теплоснабжение не предоставляется более 3 тыс жителей 18 многоквартирных домов», — сообщили в ведомстве.
От должностных лиц МУПВ «ВПЭС» потребовали обеспечить незамедлительное устранение нарушений.
Напомним, что во вторник более шести тысяч жителей Находки остались без теплоснабжения. Причиной стала авария на линии котельной.
Проблемы с теплоснабжением начались с начала нового года в нескольких регионах РФ, в том числе в Московской и Свердловской областях, а также в Приморском крае. Накануне пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что проблемы с отоплением в ряде регионов связаны с износом систем. Однако, по его мнению, за 10–15 лет «обновить все трубы невозможно».
По данным прокуратуры региона, авария на воздушном участке сети теплоснабжения произошла накануне поздно вечером, в результате порыва оказалась подтоплена территория в районе дома № 41 на ул. Калинина.
«В настоящий момент ведутся ремонтно-восстановительные работы, на период которых теплоснабжение не предоставляется более 3 тыс жителей 18 многоквартирных домов», — сообщили в ведомстве.
От должностных лиц МУПВ «ВПЭС» потребовали обеспечить незамедлительное устранение нарушений.
Напомним, что во вторник более шести тысяч жителей Находки остались без теплоснабжения. Причиной стала авария на линии котельной.
Проблемы с теплоснабжением начались с начала нового года в нескольких регионах РФ, в том числе в Московской и Свердловской областях, а также в Приморском крае. Накануне пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что проблемы с отоплением в ряде регионов связаны с износом систем. Однако, по его мнению, за 10–15 лет «обновить все трубы невозможно».
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