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Губернатор подтвердил падение двух беспилотников в Орле, есть пострадавшие
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Орловской области Клычков подтвердил падение двух беспилотников на территории Орла.
По его словам, дроны упали на некий объект топливно-энергетического комплекса.
«На территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса. Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь», — написал Клычков в телеграм-канале, не называя объект.
На месте происшествия работают экстренные службы. По данным главы региона, пострадали три человека.
«В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести. Им оказывается необходимая помощь. Двое от госпитализации отказались», — сообщил Клычков.
По информации телеграм-канала 112, беспилотники якобы атаковали нефтебазу в Орле.
По его словам, дроны упали на некий объект топливно-энергетического комплекса.
«На территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса. Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь», — написал Клычков в телеграм-канале, не называя объект.
На месте происшествия работают экстренные службы. По данным главы региона, пострадали три человека.
«В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести. Им оказывается необходимая помощь. Двое от госпитализации отказались», — сообщил Клычков.
По информации телеграм-канала 112, беспилотники якобы атаковали нефтебазу в Орле.
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