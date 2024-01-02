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Премьер-министром Франции стал 34-летний Габриэль Атталь
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Премьер-министром Франции стал 34-летний министр образования Габриэль Атталь.
Он стал самым молодым главой кабмина в истории страны, пишет Le Monde. Издание называет министра образования «одним из самых популярных в правительстве».
Свое первое назначение в правительстве Макрона Атталь получил в 29 лет. Ранее он был активистом партии социалистов. К партии «Возрождение», созданной Макроном, он присоединился в 2016 году.
Он стал самым молодым главой кабмина в истории страны, пишет Le Monde. Издание называет министра образования «одним из самых популярных в правительстве».
Свое первое назначение в правительстве Макрона Атталь получил в 29 лет. Ранее он был активистом партии социалистов. К партии «Возрождение», созданной Макроном, он присоединился в 2016 году.
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