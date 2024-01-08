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ВЦИОМ: 63% россиян считают, что российским СМИ необходима государственная цензура
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Более половины россиян (63%) считают, что российским СМИ необходима «государственная цензура», утверждают аналитики ВЦИОМ.
Между тем, в центре изучения общественного мнения напомнили, что цензура в России запрещена Конституцией.
По версии социологов, главные аргументы в пользу цензуры выглядят так:
- обеспечение стабильности и порядка в обществе, «недопущение паники» (44%);
- защита от недостоверной информации и фейков (20% от числа сторонников);
- цензура «повышает культурный уровень общества» (10%);
- ограничение аудитории от негативной, аморальной информации, пропаганды девиантного поведения (9%);
- ограждение детей и молодежи от негатива (9%).
Типичный россиянин, поддерживающий государственную цензуру в СМИ: женщина старше 45 лет со средним или средним специальным образованием, проживающая в небольшом населенном пункте (до 100 тыс. чел.) или на селе, активный телезритель или предпочитающая сочетать ТВ и Интернет, говорят аналитики.
ВЦИОМ утверждает, за 15 лет число тех, кто поддерживает цензуру, выросло с 58% до 63%.
Только 30% россиян считают, что государственная цензура в СМИ не нужна (+6 п.п. к 2008 году), говорят социологи.
Между тем, в центре изучения общественного мнения напомнили, что цензура в России запрещена Конституцией.
По версии социологов, главные аргументы в пользу цензуры выглядят так:
- обеспечение стабильности и порядка в обществе, «недопущение паники» (44%);
- защита от недостоверной информации и фейков (20% от числа сторонников);
- цензура «повышает культурный уровень общества» (10%);
- ограничение аудитории от негативной, аморальной информации, пропаганды девиантного поведения (9%);
- ограждение детей и молодежи от негатива (9%).
Типичный россиянин, поддерживающий государственную цензуру в СМИ: женщина старше 45 лет со средним или средним специальным образованием, проживающая в небольшом населенном пункте (до 100 тыс. чел.) или на селе, активный телезритель или предпочитающая сочетать ТВ и Интернет, говорят аналитики.
ВЦИОМ утверждает, за 15 лет число тех, кто поддерживает цензуру, выросло с 58% до 63%.
Только 30% россиян считают, что государственная цензура в СМИ не нужна (+6 п.п. к 2008 году), говорят социологи.
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