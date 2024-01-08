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Жители еще одного подмосковного города остались без тепла из-за аварии
Фото: Вечерние ведомости
В подмосковном Дмитрове из-за аварии без тепла остались жители микрорайона Космонавтов.
Об этом в телеграм-канале сообщил глава Дмитровского городского округа, секретарь местного отделения «ЕР» Илья Поночевный.
«Сегодня на теплосети от котельной образовалась утечка. Специалисты оперативно её обнаружили, но предположительно есть ещё одна. Для выполнения работ была приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения», — написал глава округа.
По его словам, «к поиску утечки подключены управляющие компании». «После её обнаружения участок трассы будет отсечён и котельную запустят», — написал Поночевный, добавив, что «приносит свои извинения за доставленные неудобства».
Ранее без тепла остались жители Подольска, возбуждены уголовные дела, задержаны три человека. Поквартирный обход проводят волонтеры, они помогают доставить жителям теплые пледы и обогреватели, сообщил накануне глава региона.
Также во вторник, 9 января, в Находке из-за аварии на сетях более шести тысяч жителей остались без теплоснабжения.
Об этом в телеграм-канале сообщил глава Дмитровского городского округа, секретарь местного отделения «ЕР» Илья Поночевный.
«Сегодня на теплосети от котельной образовалась утечка. Специалисты оперативно её обнаружили, но предположительно есть ещё одна. Для выполнения работ была приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения», — написал глава округа.
По его словам, «к поиску утечки подключены управляющие компании». «После её обнаружения участок трассы будет отсечён и котельную запустят», — написал Поночевный, добавив, что «приносит свои извинения за доставленные неудобства».
Ранее без тепла остались жители Подольска, возбуждены уголовные дела, задержаны три человека. Поквартирный обход проводят волонтеры, они помогают доставить жителям теплые пледы и обогреватели, сообщил накануне глава региона.
Также во вторник, 9 января, в Находке из-за аварии на сетях более шести тысяч жителей остались без теплоснабжения.
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