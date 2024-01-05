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Прокуратура: в Находке более шести тысяч жителей остались без тепла
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Находке более шести тысяч жителей остались без теплоснабжения во вторник, 9 января.
Причиной стала авария на линии котельной.
«9 января в результате порыва питательной линии экономайзера на котельной №2.8 прекращено теплоснабжение многоквартирных домов на ул. Верхне-Морской, Гагарина, Находкинский проспект, Лермонтова, Гончарова, Зои Космодемьянской. Всего без коммунальной услуги остаются более 6 тыс жителей 88 многоквартирных домов», — сообщает прокуратура Приморского края.
Также, по данным ведомства, без тепла остались четыре учреждения для несовершеннолетних. Сейчас в Находке -4, к ночи обещают похолодание до -12.
«Фактическое устранение аварийной ситуации и восстановление прав граждан на бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг поставлено на контроль в прокуратуре города», — добавили в ведомстве.
Напомним, ранее в подмосковном Подольске из-за аварии, которая оставила жителей без тепла, возбудили уголовные дела. По данным СК, задержаны три человека, в том числе замглавы администрации. Накануне губернатор доложил об обстановке в регионе Путину, сообщили в Кремле. Глава региона пообещал после ремонта перейти к «системной работе» на сетях.
Причиной стала авария на линии котельной.
«9 января в результате порыва питательной линии экономайзера на котельной №2.8 прекращено теплоснабжение многоквартирных домов на ул. Верхне-Морской, Гагарина, Находкинский проспект, Лермонтова, Гончарова, Зои Космодемьянской. Всего без коммунальной услуги остаются более 6 тыс жителей 88 многоквартирных домов», — сообщает прокуратура Приморского края.
Также, по данным ведомства, без тепла остались четыре учреждения для несовершеннолетних. Сейчас в Находке -4, к ночи обещают похолодание до -12.
«Фактическое устранение аварийной ситуации и восстановление прав граждан на бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг поставлено на контроль в прокуратуре города», — добавили в ведомстве.
Напомним, ранее в подмосковном Подольске из-за аварии, которая оставила жителей без тепла, возбудили уголовные дела. По данным СК, задержаны три человека, в том числе замглавы администрации. Накануне губернатор доложил об обстановке в регионе Путину, сообщили в Кремле. Глава региона пообещал после ремонта перейти к «системной работе» на сетях.
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