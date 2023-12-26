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В Турции в ДТП погибли 11 человек, 57 получили травмы
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На северо-западе Турции произошло серьезное ДТП.
По последним данным, погибли 11 человек, 57 получили травмы различной степени тяжести, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в муниципалитете Сакарьи, на территории которого произошло ДТП.
Местные СМИ ранее сообщили о цепной аварии на автомагистрали «Северная Мраморная». Сообщается, что среди погибших есть дети. Официально эту информацию местные власти пока не комментировали.
По предварительным данным, авария произошла из-за сильного тумана.
По последним данным, погибли 11 человек, 57 получили травмы различной степени тяжести, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в муниципалитете Сакарьи, на территории которого произошло ДТП.
Местные СМИ ранее сообщили о цепной аварии на автомагистрали «Северная Мраморная». Сообщается, что среди погибших есть дети. Официально эту информацию местные власти пока не комментировали.
По предварительным данным, авария произошла из-за сильного тумана.
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