В Турции в ДТП погибли 11 человек, 57 получили травмы

Аля Трынова © Вечерние ведомости

На северо-западе Турции произошло серьезное ДТП.По последним данным, погибли 11 человек, 57 получили травмы различной степени тяжести, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в муниципалитете Сакарьи, на территории которого произошло ДТП.Местные СМИ ранее сообщили о цепной аварии на автомагистрали «Северная Мраморная». Сообщается, что среди погибших есть дети. Официально эту информацию местные власти пока не комментировали.По предварительным данным, авария произошла из-за сильного тумана.