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СК: в Якутии самолет Ан-24 вместо посадочной полосы сел на реку
Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК РФ
В Якутии самолет Ан-24 вместо взлетно-посадочной полосы сел на реку Колыма.
На борту находились 34 человека, в том числе дети. Обошлось без пострадавших.
«Предварительно установлено, что утром 28 декабря самолет Ан-24, следовавший рейсом Якутск-Зырянка-Среднеколымск-Якутск, при заходе на посадку уклонился вправо от взлетно-посадочной полосы и сел на песчаную косу реки Колыма», — сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК РФ.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
В Росавиации уточнили, что речь о самолёте Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии».
«На борту было 34 человека: 30 пассажиров (из них двое детей) и четыре члена экипажа. Пострадавших нет! В 04:30 МСК пассажиры доставлены в здание аэропорта», — говорится в сообщении.
На борту находились 34 человека, в том числе дети. Обошлось без пострадавших.
«Предварительно установлено, что утром 28 декабря самолет Ан-24, следовавший рейсом Якутск-Зырянка-Среднеколымск-Якутск, при заходе на посадку уклонился вправо от взлетно-посадочной полосы и сел на песчаную косу реки Колыма», — сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК РФ.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
В Росавиации уточнили, что речь о самолёте Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии».
«На борту было 34 человека: 30 пассажиров (из них двое детей) и четыре члена экипажа. Пострадавших нет! В 04:30 МСК пассажиры доставлены в здание аэропорта», — говорится в сообщении.
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