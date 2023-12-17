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В Белграде протестующие заблокировали улицу перед правительственным зданием
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Белграде протестующие снова вышли на улицы. По сообщениям местных изданий, десятки демонстрантов перекрыли улицу перед зданием министерства госуправления.
Судя по опубликованным кадрам, люди вышли с плакатами, флагами, они свистят и стучат по кастрюлям. Также в понедельник днем на улицы города выходили активисты движения «Студенты против насилия». Они заявили, что намерены блокировать движение на нескольких улицах.
Минувшей ночью толпа протестующих попыталась штурмовать здание городской администрации. По сообщениям издания Politika, демонстранты использовали биты, палки, камни и факелы. Местные журналисты утверждают, что при попытке проникнуть в здание кто-то в толпе громко выкрикнул: «Дайте мне динамит». Теперь полиция выясняет, была ли у собравшихся взрывчатка или другое оружие.
В ходе беспорядков, по уточненным данным, несколько полицейских получили травмы, из них двое получили тяжкие телесные повреждения. В МВД сообщили о задержании 38 человек.
Добавим, что ранее премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что сербские власти были предупреждены российской службой безопасности о предстоящих беспорядках.
Между тем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил журналистам, что события в Белграде — это «исключительно внутреннее дело Сербии», и Россия не вмешивается в ее внутренние дела. «Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела, особенно во внутренние дела союзной нам и партнерской Сербии», — утверждает Песков (цитата по РИА Новости).
Напомним, сторонники оппозиции выходят на протесты с требованием отменить итоги парламентских выборов, которые состоялись 17 декабря.
Судя по опубликованным кадрам, люди вышли с плакатами, флагами, они свистят и стучат по кастрюлям. Также в понедельник днем на улицы города выходили активисты движения «Студенты против насилия». Они заявили, что намерены блокировать движение на нескольких улицах.
Минувшей ночью толпа протестующих попыталась штурмовать здание городской администрации. По сообщениям издания Politika, демонстранты использовали биты, палки, камни и факелы. Местные журналисты утверждают, что при попытке проникнуть в здание кто-то в толпе громко выкрикнул: «Дайте мне динамит». Теперь полиция выясняет, была ли у собравшихся взрывчатка или другое оружие.
В ходе беспорядков, по уточненным данным, несколько полицейских получили травмы, из них двое получили тяжкие телесные повреждения. В МВД сообщили о задержании 38 человек.
Добавим, что ранее премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что сербские власти были предупреждены российской службой безопасности о предстоящих беспорядках.
Между тем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил журналистам, что события в Белграде — это «исключительно внутреннее дело Сербии», и Россия не вмешивается в ее внутренние дела. «Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела, особенно во внутренние дела союзной нам и партнерской Сербии», — утверждает Песков (цитата по РИА Новости).
Напомним, сторонники оппозиции выходят на протесты с требованием отменить итоги парламентских выборов, которые состоялись 17 декабря.
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