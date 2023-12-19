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В Белграде прошли массовые протесты против итогов парламентских выборов
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Белграде минувшей ночью прошли массовые протесты против итогов парламентских выборов.
Демонстранты попытались проникнуть в здание городской администрации, разбили окна и выломали двери. Попытку штурма пресекла полиция, против протестующих применили слезоточивый газ.
Сербские СМИ со ссылкой на МВД пишут, что были задержаны 35 человек, арестованы более 30 участников беспорядков.
Ночью в Белграде состоялось экстренное заседание Совета безопасности республики. Также президент Сербии Вучич выступил с обращением к нации и призвал жителей «не паниковать». Он заявил, что «никакой революции нет». Кроме того, Вучич поблагодарил «иностранные спецслужбы», которые предупредили о готовящихся протестах.
Позже премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что сербские власти были предупреждены российской службой безопасности. «Сегодня вечером я особенно чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить российские службы безопасности, которые располагали этой информацией и поделились ею с нами», — цитирует премьера сербское издание Politika.
Кроме того, премьер напомнила, что еще до выборов якобы предупреждала о предстоящих намерениях оппозиции «оспорить результаты выборов и захватить власть в Сербии насильственными методами», пишет издание.
Добавим, что по оценке президента Вучича, на протест в Белгороде вышли около 2500 человек. Сторонники оппозиции потребовали отменить итоги парламентских выборов, которые состоялись 17 декабря.
По итогам голосования победила коалиция президента (47% голосов). На втором месте — оппозиционная коалиция «Сербия против насилия» (23% голосов), они обвинили правящую партию в фальсификации выборов.
Демонстранты попытались проникнуть в здание городской администрации, разбили окна и выломали двери. Попытку штурма пресекла полиция, против протестующих применили слезоточивый газ.
Сербские СМИ со ссылкой на МВД пишут, что были задержаны 35 человек, арестованы более 30 участников беспорядков.
Ночью в Белграде состоялось экстренное заседание Совета безопасности республики. Также президент Сербии Вучич выступил с обращением к нации и призвал жителей «не паниковать». Он заявил, что «никакой революции нет». Кроме того, Вучич поблагодарил «иностранные спецслужбы», которые предупредили о готовящихся протестах.
Позже премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что сербские власти были предупреждены российской службой безопасности. «Сегодня вечером я особенно чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить российские службы безопасности, которые располагали этой информацией и поделились ею с нами», — цитирует премьера сербское издание Politika.
Кроме того, премьер напомнила, что еще до выборов якобы предупреждала о предстоящих намерениях оппозиции «оспорить результаты выборов и захватить власть в Сербии насильственными методами», пишет издание.
Добавим, что по оценке президента Вучича, на протест в Белгороде вышли около 2500 человек. Сторонники оппозиции потребовали отменить итоги парламентских выборов, которые состоялись 17 декабря.
По итогам голосования победила коалиция президента (47% голосов). На втором месте — оппозиционная коалиция «Сербия против насилия» (23% голосов), они обвинили правящую партию в фальсификации выборов.
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