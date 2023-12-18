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«Партия социальной защиты» выдвинула своего кандидата на президентские выборы
Фото: пресс-служба «Партии социальной защиты»
«Партия социальной защиты» на съезде в Москве выдвинула кандидатом на выборы президента России Владимира Михайлова, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе партии.
Владимиру Михайлову 59 лет, он является депутатом Костромской областной думы от этой партии, также Михайлов известен в качестве изобретателя (имеет 472 патента а области интеллектуальной собственности).
«Партия социальной защиты» имеет второе по числу мест (после «Единой России») представительство в Костромском областном парламенте, однако в Госдуме не представлена, поэтому для регистрации Михайлову необходимо будет собрать 100 тысяч подписей избирателей. На президентские выборы 2018 года Михайлов выдвигался в качестве самовыдвиженца, но не смог собрать необходимые 300 тысяч подписей.
Владимиру Михайлову 59 лет, он является депутатом Костромской областной думы от этой партии, также Михайлов известен в качестве изобретателя (имеет 472 патента а области интеллектуальной собственности).
«Партия социальной защиты» имеет второе по числу мест (после «Единой России») представительство в Костромском областном парламенте, однако в Госдуме не представлена, поэтому для регистрации Михайлову необходимо будет собрать 100 тысяч подписей избирателей. На президентские выборы 2018 года Михайлов выдвигался в качестве самовыдвиженца, но не смог собрать необходимые 300 тысяч подписей.
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