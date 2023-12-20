Кандидатом в президенты России от «Гражданской инициативы» выдвинут Борис Надеждин

Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

Кандидатом в президенты России от партии «Гражданская инициатива» выдвинут Борис Надеждин.Такое решение принято сегодня на съезде этой партии. «Гражданская инициатива» не имеет представительства в Госдуме, поэтому кандидату от партии необходимо собрать для регистрации 100 тысяч подписей избирателей не менее чем из 40 регионов России. На предыдущих президентских выборах, в 2018 году партии это удалось — тогда кандидатом от «Гражданской инициативы» была телеведущая Ксения Собчак.Борису Надеждину 60 лет, он является депутатом горсовета Долгопрудного от «Справедливой России» и президентом фонда «Институт региональных проектов и законодательства». В 1999—2003 годах был депутатом Госдумы от праволиберальной партии СПС.