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КПРФ выдвинула 75-летнего Николая Харитонова кандидатом в президенты России
Фото: duma.gov.ru / CC BY-SA 4.0
Партия КПРФ выдвинула 75-летнего Николая Харитонова кандидатом на выборы президента России, голосование на которых состоится 15–17 марта 2024 года.
Такое решение было принято на XVIII съезде компартии в подмосковных Снегирях. За его выдвижение проголосовали 175 делегатов, шесть высказались против.
75-летний Харитонов является депутатом всех восьми созывов Госдумы, в 2004 году он уже участвовал в президентских выборах и набрал 13,69 % голосов.
Поскольку КПРФ имеет право выдвигать кандидатов без сбора подписей, Харитонов с большой долей вероятности вскоре станет зарегистрированным кандидатом — так же как и Леонид Слуцкий от ЛДПР. Последней партией, которая может выдвигать кандидатов в президенты без сбора подписей и ещё не объявила своего кандидата, является партия «Новые люди».
Такое решение было принято на XVIII съезде компартии в подмосковных Снегирях. За его выдвижение проголосовали 175 делегатов, шесть высказались против.
75-летний Харитонов является депутатом всех восьми созывов Госдумы, в 2004 году он уже участвовал в президентских выборах и набрал 13,69 % голосов.
Поскольку КПРФ имеет право выдвигать кандидатов без сбора подписей, Харитонов с большой долей вероятности вскоре станет зарегистрированным кандидатом — так же как и Леонид Слуцкий от ЛДПР. Последней партией, которая может выдвигать кандидатов в президенты без сбора подписей и ещё не объявила своего кандидата, является партия «Новые люди».
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