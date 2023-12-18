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В Чехии днём траура после стрельбы в университете объявили 23 декабря
Фото: Вечерние ведомости
Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что суббота, 23 декабря, объявлена национальным днём траура после трагической стрельбы в Карловом университете в Праге. После трагедии, по последним данным, погибли 14 человек, 25 ранены.
«Все граждане Чехии шокированы тем, что произошло 21 декабря, всех нас объединяет чувство боли от произошедшего и сострадания к пострадавшим и их близким. Правительство провело вечером специальное заседание, в котором приняли участие президент республики и спикер нижней палаты парламента. Мы приняли решение объявить 23 декабря днем государственного траура. В этот день в 12.00 минутой тишины мы все почтим память жертв этой страшной трагедии», - сообщил чешский премьер Фиала.
Стрельба в здании Карлова университета произошла вчера. Один из студентов сначала убил своего отца, а потом пришел в учебное заведение и устроил стрельбу. Оружием студент владел официально, у него была лицензия. После стрельбы в других он выстрелил в себя.
«Все граждане Чехии шокированы тем, что произошло 21 декабря, всех нас объединяет чувство боли от произошедшего и сострадания к пострадавшим и их близким. Правительство провело вечером специальное заседание, в котором приняли участие президент республики и спикер нижней палаты парламента. Мы приняли решение объявить 23 декабря днем государственного траура. В этот день в 12.00 минутой тишины мы все почтим память жертв этой страшной трагедии», - сообщил чешский премьер Фиала.
Стрельба в здании Карлова университета произошла вчера. Один из студентов сначала убил своего отца, а потом пришел в учебное заведение и устроил стрельбу. Оружием студент владел официально, у него была лицензия. После стрельбы в других он выстрелил в себя.
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