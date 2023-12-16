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В России испытывают новую формулу препарата для лечения пародонтита

17.59 Четверг, 21 декабря 2023
Фото: Вечерние ведомости
Ученые Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского (СГМУ) проводят испытания нового препарата, который способен снимать воспаление при пародонтите. Гель показал заживляющие свойства за счет воздействия таниновой кислоты. Результаты научных исследований опубликованы в издании "Патологическая физиология и экспериментальная терапия".

Сообщается, что в составе геля, кроме таниновой кислоты, есть еще и наночастицы серебра.

«Загрузка таниновой кислоты в микрокапсулы позволяет увеличить эффективность геля не только в снижении местных воспалительных явлений в парадонте, но и в коррекции системных нарушений функций эндотелия. После применения геля в кровотоке экспериментальных животных наблюдалось понижение концентрации веществ — маркеров поражения сосудов», — цитируют соавтора исследования, заведующего Центральной научно-исследовательской лабораторией СГМУ Алексея Иванова РИА Новости.

Ученые рассказывают, что использование этой кислоты дает новые перспективы в лечение пародонтита.

Таниновая кислота содержится в вине, кофе, чае, в ягодах, орехах и других продуктах.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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