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Призыв осени-2024 будет проходить с использованием единого реестра повесток

17.32 Четверг, 21 декабря 2023
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Осенний призыв в армию в следующем году должен пройти с использованием электронного реестра повесток. Об этом сообщается на сайте Кремля – такое поручение дал Путин Минобороны.

«Осуществлять призыв на военную службу граждан РФ, проводимый в октябре - декабре 2024 года, с использованием государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете" и общедоступного реестра направленных (врученных) повесток (реестр повесток)», - указано в перечне поручений, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Напомним, ранее был принят закон, согласно которому в России должны создать единый реестр воинского учета. При этом те, кто будет призван и решит не идти на службу, после попадания в этот реестр, буду частично ограничены в правах – будет наложен запрет на выезд, а также другие ограничения.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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