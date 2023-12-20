Возрастное ограничение 18+
Призыв осени-2024 будет проходить с использованием единого реестра повесток
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Осенний призыв в армию в следующем году должен пройти с использованием электронного реестра повесток. Об этом сообщается на сайте Кремля – такое поручение дал Путин Минобороны.
«Осуществлять призыв на военную службу граждан РФ, проводимый в октябре - декабре 2024 года, с использованием государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете" и общедоступного реестра направленных (врученных) повесток (реестр повесток)», - указано в перечне поручений, опубликованной на официальном сайте Кремля.
Напомним, ранее был принят закон, согласно которому в России должны создать единый реестр воинского учета. При этом те, кто будет призван и решит не идти на службу, после попадания в этот реестр, буду частично ограничены в правах – будет наложен запрет на выезд, а также другие ограничения.
«Осуществлять призыв на военную службу граждан РФ, проводимый в октябре - декабре 2024 года, с использованием государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете" и общедоступного реестра направленных (врученных) повесток (реестр повесток)», - указано в перечне поручений, опубликованной на официальном сайте Кремля.
Напомним, ранее был принят закон, согласно которому в России должны создать единый реестр воинского учета. При этом те, кто будет призван и решит не идти на службу, после попадания в этот реестр, буду частично ограничены в правах – будет наложен запрет на выезд, а также другие ограничения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Путин поручил Куйвашеву подумать о создании в регионе индустриально-спортивного кластера
20 декабря 2023
20 декабря 2023
Свердловские депутаты поддержали инициативу губернатора о расширении списка льготников для подключения к газу
19 декабря 2023
19 декабря 2023
В Свердловской области рост тарифов ЖКХ ограничили в 9,8%
18 декабря 2023
18 декабря 2023
Выборы президента в Свердловской области проведут с ДЭГ
20 декабря 2023
20 декабря 2023