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Матвиенко заверила об отсутствии намерений повышать налоги для бизнеса
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об отсутствии планов у российского правительства повышать налоговую нагрузку для бизнеса. Об этом Матвиенко заявила на пресс-конференции по итогам года в сенаторской палате.
«Не думаю, что сегодня в повестке дня встанет вопрос об увеличении налоговой нагрузки, мне кажется, это было бы контрпродуктивно», - заверила Матвиенко.
Она добавила, что уверена, что власть создала такие условия бля бизнеса, чтобы даже в сложных условиях они могли развиваться.
Матвиенко добавила, что считает, что фактором стабильности для бизнеса является то, что власть «не меняет каждый месяц правила игры, что она не меняет налоговое законодательство».
«Не думаю, что сегодня в повестке дня встанет вопрос об увеличении налоговой нагрузки, мне кажется, это было бы контрпродуктивно», - заверила Матвиенко.
Она добавила, что уверена, что власть создала такие условия бля бизнеса, чтобы даже в сложных условиях они могли развиваться.
Матвиенко добавила, что считает, что фактором стабильности для бизнеса является то, что власть «не меняет каждый месяц правила игры, что она не меняет налоговое законодательство».
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