Матвиенко заверила об отсутствии намерений повышать налоги для бизнеса

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об отсутствии планов у российского правительства повышать налоговую нагрузку для бизнеса. Об этом Матвиенко заявила на пресс-конференции по итогам года в сенаторской палате.«Не думаю, что сегодня в повестке дня встанет вопрос об увеличении налоговой нагрузки, мне кажется, это было бы контрпродуктивно», - заверила Матвиенко.Она добавила, что уверена, что власть создала такие условия бля бизнеса, чтобы даже в сложных условиях они могли развиваться.Матвиенко добавила, что считает, что фактором стабильности для бизнеса является то, что власть «не меняет каждый месяц правила игры, что она не меняет налоговое законодательство».