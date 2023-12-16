Депутаты предлагают частично компенсировать ипотеку при рождении детей

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Законопроект о компенсации за рождение детей выплат по ипотеке собираются отправить на заключение в российское правительство. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на свои источники и авторов законопроекта.Так, по мнению законописцев, нынешняя демографическая ситуация в России должна призывать власти к «поощрению многодетности».«Таким образом, даже при наиболее позитивном прогнозе суммарный коэффициент рождаемости (количество детей на одну женщину) составит не более 2,033 ребенка, а в худшем случае будет 1,525 ребенка, что означает неминуемую демографическую яму и депопуляцию», — цитирует издание авторов законопроекта.Пока предложение о компенсации выглядит так – за первого ребенка 500 тысяч, второго – 600 тыс., третьего – 700 тыс. рублей. Эти деньги могут идти исключительно на погашение ипотеки.