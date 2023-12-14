ЕЭК освободила от уплаты таможенной пошлины поставщиков куриных яиц

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Совет Евразийской экономической комиссии решил освободить от уплаты ввозной таможенной пошлины поставщиков куриных яиц. Льгота будет предоставляться c 1 января по 30 июня 2024 года. В Россию можно будет импортировать до 1,2 млрд штук. Об этом сообщается на информационном портале ЕЭК.«Поставки из дальнего зарубежья не осуществлялись с 2020 года, что было связано с высоким уровнем самообеспеченности. Однако сейчас на фоне увеличения потребительского спроса и снижения производства из-за эпизоотической ситуации мы наблюдаем заметное подорожание яиц», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.Этой льготой ЕЭК планируют обеспечить поставки по сопоставимой с отечественным производством стоимости, в частности, из Турции и Ирана.«Это сбой в работе правительства. Я думаю, что связано еще — хоть и говорят, что это не так, но мне кажется, так, — [с тем, что] вовремя не открыли импорт пошире, потому что, видимо, рассчитывали на то, что побольше заработают. Обещают, что в ближайшее время ситуация будет исправлена», — так ответил Владимир Путин на прямой линии 14 декабря, когда у него спросили про повышение цен на яйца.Пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал эту новость так: «Действительно, скажем так, ускоряющий эффект прямой линии налицо, но здесь не нужно говорить, что до этого все бездействовали. Нет. Энергичные меры принимаются, рынок достаточно подвижный, существует целый ряд причин, коими был обусловлен рост».Также зампредседателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов сообщил, что ожидается снижение цен на яйца после Нового года в частности из-за открытия импорта. При этом уже появились новости, что яйца могут начать ввозить в Россию из Турции и Ирана.