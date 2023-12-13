Возрастное ограничение 18+

Минобороны Японии: ракета КНДР могла долететь до любой точки на территории США

13.25 Понедельник, 18 декабря 2023
Фото: Вечерние ведомости
КНДР в 2:24 (по мск) запустила ракету. Минобороны Японии сообщило, что запущенная Северной Кореей ракета была в полете 73 минуты, а дальность полета при обычной траектории могла бы составить 15 тыс. км., что покрывает всю территорию США. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на японскую газету NHK.

Северная Корея периодически совершает пуски ракет. В последний раз КНДР производила пуск 17 декабря. Баллистическая ракета пролетела около 400 км. Снаряд поднимался на высоту до 50 км.

Тем временем Япония и США проводят совместные учения, «поскольку обстановка вблизи Японии становится все более напряженной».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Сухоложском районе погибли пожилая женщина и ее дочь
13 декабря 2023
Эпатажная екатеринбурженка решила выдвигать свою кандидатуру на пост президента России
12 декабря 2023
Синоптики продлили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области
13 декабря 2023
Свердловские «моржи» готовятся к соревнованию в Нижнем Тагиле
12 декабря 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Екатерина Дунцова: «Женщина во власти — это совсем другой посыл»

Журналистка из Ржева — о своем выдвижении на пост президента, «принудительной демографии» и праве государства управлять мыслями
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
15:59 Алексей Орлов анонсировал увеличение штрафов за безбилетный проезд
15:36 По факту гибели подростка на соревнованиях в Первоуральске возбудили уголовное дело
15:07 По трамвайной линии в Академический район Екатеринбурге запустят старые вагоны
14:36 Двух полицейских из Екатеринбурга будут судить за превышение полномочий
14:12 Топливо будущего для ракет и машин: ученые ПНИПУ изучают процесс сжигания алюминия
14:05 В уральских «Россетях» опровергли информацию о повреждении насосов из-за аварии на электросетях в Невьянске
13:23 Мэрия и ГИБДД оказались неспособными пресечь незаконную парковку в Историческом сквере в Екатеринбурге
13:07 В Свердловской области 30 учителям пообещали губернаторские премии
12:54 «Мы видим, как развивается Россия»: пермский политэксперт — о прямой линии президента
12:28 На лёд Городского пруда в Екатеринбурге по-прежнему опасно выходить
12:03 Информацию об умышленном сокращении километража екатеринбургским «Гортрансом» опровергли
11:38 Жители Свердловской области начали привыкать к контейнерам для сортируемых отходов
11:06 В СПК «Восход» под контролем судебных приставов созданы пункты первой медицинской помощи
11:02 Заявившей свою кандидатуру на пост президента эпатажной екатеринбурженке не хватило одной подписи
10:40 Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области находится на уровне 49,7 тысячи рублей
09:47 Синоптики предупредили о сильных перепадах температуры в Свердловской области
09:26 Около 14 тысяч жителей Невьянска остались без воды и тепла
20:28 Несовершеннолетний спортсмен погиб на первенстве по боксу в Первоуральске
18:33 Мужчину с мефедроном задержали в Верх-Исетском районе Екатеринбурга
18:12 Пятеро человек пострадало на трассе под Ревдой
16:26 Госавтоинспекция Свердловской области предупредила о сложной ситуации на дорогах
14:45 Автобусной остановкой перекрыли переулок в Верхней Салде
13:17 Школьники Нижнего Тагила собрали «неубиваемого» бойца для «Битвы роботов»
12:31 За разрушение подъезда в Каменске-Уральском дебошира отправили на короткий «отдых»
11:46 Вместо обещанной проектом парковки жителям Берёзовского стоят ещё «человейники»
Все новости
16:15 Зампред комитета по охране здоровья Госдумы опроверг выступление против запрета абортов в частных клиниках
13:25 Минобороны Японии: ракета КНДР могла долететь до любой точки на территории США
12:20 После заявления Путина о правах женщин, в Госдуме выступили против запрета абортов
11:56 Депутаты Госдумы предлагают сократить рабочие дни перед Новым годом на час
11:15 Комиссия РАН по лженауке опубликовала меморандум об астрологии
10:33 В один из автомобилей кортежа Байдена врезалась машина
21:17 В Москве прошло выдвижение Екатерины Дунцовой на выборы президента России
20:31 «Единая Россия» поддержала выдвижение Путина на выборах президента в качестве самовыдвиженца
13:25 Екатерина Дунцова: «Женщина во власти — это совсем другой посыл»
11:53 На Солнце произошла самая мощная за последние шесть лет вспышка
11:35 В Японии звание адмирала впервые присвоили женщине
11:03 Губернатор Новосибирской области объяснил резкое подорожание яиц
19:21 Путин об абортах: права и свободы женщины должны соблюдаться
12:52 Профсоюзы Финляндии проводят масштабную забастовку
11:53 Около 70 российских депутатов потребовали срочно оказать медпомощь Алексею Горинову
11:06 В Махачкале после протеста жителей восстановили электроснабжение одного из районов
10:39 В Минобороны сообщили о девяти беспилотниках над Калужской и Московской областями
15:42 В Петербурге задержан высокопоставленный полицейский по делу об учете 100 тысяч иностранцев
14:36 Главу Троицка заподозрили в получении взятки в виде беговой дорожки
13:27 Туск официально стал премьер-министром Польши
13:03 Правительство РФ одобрило обнуление пошлин на поставки импортных яиц
12:28 Жители забайкальского города Борзя замерзают без отопления в аномальные морозы
11:47 Минздрав РФ планирует повысить доступность экстракорпорального оплодотворения
11:19 В Ростовской области 100 тысяч человек остаются без электричества из-за ледяного дождя
18:17 В Ростове-на-Дону объявлен режим повышенной готовности из-за сильного гололеда
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK