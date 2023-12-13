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Минобороны Японии: ракета КНДР могла долететь до любой точки на территории США
Фото: Вечерние ведомости
КНДР в 2:24 (по мск) запустила ракету. Минобороны Японии сообщило, что запущенная Северной Кореей ракета была в полете 73 минуты, а дальность полета при обычной траектории могла бы составить 15 тыс. км., что покрывает всю территорию США. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на японскую газету NHK.
Северная Корея периодически совершает пуски ракет. В последний раз КНДР производила пуск 17 декабря. Баллистическая ракета пролетела около 400 км. Снаряд поднимался на высоту до 50 км.
Тем временем Япония и США проводят совместные учения, «поскольку обстановка вблизи Японии становится все более напряженной».
Северная Корея периодически совершает пуски ракет. В последний раз КНДР производила пуск 17 декабря. Баллистическая ракета пролетела около 400 км. Снаряд поднимался на высоту до 50 км.
Тем временем Япония и США проводят совместные учения, «поскольку обстановка вблизи Японии становится все более напряженной».
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