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Комиссия РАН по лженауке опубликовала меморандум об астрологии
Фото: Вечерние ведомости
В Российской академии наук выпустили меморандум с объяснением, почему астрология является лженаукой. На документ обратил внимание корреспондент RTVI.
В меморандуме указывается, что в обратить внимание людей на современные научные исследования об астрологии важно, так как огромное количество поклонников астрологии тратит деньги на прогнозы.
«В действительности методы, используемые в астрологии, не основаны на эмпирических исследованиях, а объективные научные проверки не подтверждают астрологические предсказания, которые сбываются с вероятностью случайного угадывания. При этом сами методы, которыми астрологи получают и обосновывают свои утверждения, находятся в противоречии с методологией, лежащей в основе научных исследований. Поэтому ученые считают астрологию необоснованной, а ведущие университеты мира не включают астрологию в научно-образовательные программы.
Настоящим меморандумом Комиссия констатирует, что утверждения астрологов не имеют научных оснований. Астрология может служить развлечением, но если астрологические утверждения и методы выдаются за объективные или научные, их следует характеризовать как лженаучные», – указано в документе за подписью председателя Комиссии по борьбе с лженаукой
при Экспертном совете РАН
академика Евгения Александрова.
В главе об экспериментальных проверках астро-прогнозов указывается, что отдельные заявления астрологов можно проверить, что и делают периодически специалисты в разных странах мира.
Так, в Индии астрофизик Джайант Нарликар вместе со своими коллегами привлек 27 астрологов и целый астрологический институт. Астрологам предлагалось выявить по натальным картам детей успешных школьников и тех, кто плохо учится. По итогам исследованиям выяснилось, что никто из участников испытания не показал результатов лучше, чем при случайном угадывании: «Астрологический институт дал 102 правильных ответа из 200, что примерно соответствует математическому ожиданию, если бы исход определялся броском монетки. Средний индивидуальный результат составил около 17 верных ответов из 40 попыток (лучший — 24 из 40)».
Также в меморандуме приводятся исследования, касающиеся связи между разводами и знаками зодиака у пар. «В частности, обширное исследование статистики разводов не подтвердило, что определенные пары астрологических знаков лучше «совместимы» между собой, чем другие, как утверждают некоторые астрологи», – сообщается в меморандуме.
При этом в опубликованном учёными документе также рассказывается и об исследованиях, которые публикуются в защиту астрологии – об их некорректности, что и подтверждает лженаучность подхода.
«Существует не одна, а множество причин считать астрологию лженаукой. Астрология, хотя и претендует на научность, не соответствует большинству основополагающих методологических критериев науки. Астрологические идеи обосновываются некорректными доводами и не выдерживают экспериментальной проверки. Популярность астрологии объясняется не реальным влиянием небесных тел на судьбы людей, а психологическими причинами, позволяющими вводить людей в заблуждение, а также активной рекламой астрологических услуг», – указано в заключении меморандума.
Прочитать весь меморандум можно по ссылке.
В меморандуме указывается, что в обратить внимание людей на современные научные исследования об астрологии важно, так как огромное количество поклонников астрологии тратит деньги на прогнозы.
«В действительности методы, используемые в астрологии, не основаны на эмпирических исследованиях, а объективные научные проверки не подтверждают астрологические предсказания, которые сбываются с вероятностью случайного угадывания. При этом сами методы, которыми астрологи получают и обосновывают свои утверждения, находятся в противоречии с методологией, лежащей в основе научных исследований. Поэтому ученые считают астрологию необоснованной, а ведущие университеты мира не включают астрологию в научно-образовательные программы.
Настоящим меморандумом Комиссия констатирует, что утверждения астрологов не имеют научных оснований. Астрология может служить развлечением, но если астрологические утверждения и методы выдаются за объективные или научные, их следует характеризовать как лженаучные», – указано в документе за подписью председателя Комиссии по борьбе с лженаукой
при Экспертном совете РАН
академика Евгения Александрова.
В главе об экспериментальных проверках астро-прогнозов указывается, что отдельные заявления астрологов можно проверить, что и делают периодически специалисты в разных странах мира.
Так, в Индии астрофизик Джайант Нарликар вместе со своими коллегами привлек 27 астрологов и целый астрологический институт. Астрологам предлагалось выявить по натальным картам детей успешных школьников и тех, кто плохо учится. По итогам исследованиям выяснилось, что никто из участников испытания не показал результатов лучше, чем при случайном угадывании: «Астрологический институт дал 102 правильных ответа из 200, что примерно соответствует математическому ожиданию, если бы исход определялся броском монетки. Средний индивидуальный результат составил около 17 верных ответов из 40 попыток (лучший — 24 из 40)».
Также в меморандуме приводятся исследования, касающиеся связи между разводами и знаками зодиака у пар. «В частности, обширное исследование статистики разводов не подтвердило, что определенные пары астрологических знаков лучше «совместимы» между собой, чем другие, как утверждают некоторые астрологи», – сообщается в меморандуме.
При этом в опубликованном учёными документе также рассказывается и об исследованиях, которые публикуются в защиту астрологии – об их некорректности, что и подтверждает лженаучность подхода.
«Существует не одна, а множество причин считать астрологию лженаукой. Астрология, хотя и претендует на научность, не соответствует большинству основополагающих методологических критериев науки. Астрологические идеи обосновываются некорректными доводами и не выдерживают экспериментальной проверки. Популярность астрологии объясняется не реальным влиянием небесных тел на судьбы людей, а психологическими причинами, позволяющими вводить людей в заблуждение, а также активной рекламой астрологических услуг», – указано в заключении меморандума.
Прочитать весь меморандум можно по ссылке.
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