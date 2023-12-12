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Жители забайкальского города Борзя замерзают без отопления в аномальные морозы
Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Жители забайкальского города Борзя замерзают без отопления. СК проводит проверку.
Сейчас в регионе аномальные морозы. С 13 по 15 декабря ожидается до -45 градусов и ниже, сообщают синоптики. В Борзе ближайшей ночью, по прогнозу, -41.
Накануне в местных СМИ писали, что жители города остались без отопления, в квартирах температура опускалась до +12 градусов.
СК организовал проверку по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). «Следователи опросят жителей замерзающих домов, получат объяснения должностных лиц ресурсоснабжающих организаций, а также государственных органов, в обязанности которых входит обеспечение надлежащих условий проживания граждан», — заявили в СУ СК по региону.
Ситуацию в связи с аномальными морозами сегодня обсудили в ГУ МЧС по Забайкалью. В ведомстве сообщили, что во время штормового предупреждения в нескольких районах была нарушена работа в системе ТЭК и ЖКХ. В МЧС утверждают, что на данный момент «нештатные ситуации устранены», а в Борзе «проблемным» остается один дом.
«Проблемным остается восьмиквартирный двухэтажный дом в городе Борзя по улице Матросова,16. В настоящее время циркуляция горячей воды в системе отопления не осуществляется, в связи с перемерзанием обратки, которая требует замены», — сообщили в МЧС. Ремонтные работы запланированы на 13 декабря.
В ведомстве добавили, что с 11 декабря на центральной котельной Борзи упало давление в системе теплоснабжения. Сейчас, как утверждается, все котельные города работают в штатном режиме, порывы труб на теплотрассах не выявлены.
Сотрудники МЧС проводят поквартирный обход «для определения температурного режима».
Добавим, что в Ростовской области к утру среды около 100 тысяч человек остаются без электричества из-за ледяного дождя.
Сейчас в регионе аномальные морозы. С 13 по 15 декабря ожидается до -45 градусов и ниже, сообщают синоптики. В Борзе ближайшей ночью, по прогнозу, -41.
Накануне в местных СМИ писали, что жители города остались без отопления, в квартирах температура опускалась до +12 градусов.
СК организовал проверку по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). «Следователи опросят жителей замерзающих домов, получат объяснения должностных лиц ресурсоснабжающих организаций, а также государственных органов, в обязанности которых входит обеспечение надлежащих условий проживания граждан», — заявили в СУ СК по региону.
Ситуацию в связи с аномальными морозами сегодня обсудили в ГУ МЧС по Забайкалью. В ведомстве сообщили, что во время штормового предупреждения в нескольких районах была нарушена работа в системе ТЭК и ЖКХ. В МЧС утверждают, что на данный момент «нештатные ситуации устранены», а в Борзе «проблемным» остается один дом.
«Проблемным остается восьмиквартирный двухэтажный дом в городе Борзя по улице Матросова,16. В настоящее время циркуляция горячей воды в системе отопления не осуществляется, в связи с перемерзанием обратки, которая требует замены», — сообщили в МЧС. Ремонтные работы запланированы на 13 декабря.
В ведомстве добавили, что с 11 декабря на центральной котельной Борзи упало давление в системе теплоснабжения. Сейчас, как утверждается, все котельные города работают в штатном режиме, порывы труб на теплотрассах не выявлены.
Сотрудники МЧС проводят поквартирный обход «для определения температурного режима».
Добавим, что в Ростовской области к утру среды около 100 тысяч человек остаются без электричества из-за ледяного дождя.
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