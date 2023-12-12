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В Ростовской области 100 тысяч человек остаются без электричества из-за ледяного дождя
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Ростовской области к утру среды около 100 тысяч человек остаются без электричества из-за ледяного дождя.
Об этом сообщил губернатор Голубев.
«На утро в Ростовской области пока остаются без электроснабжения около 100 тысяч человек. Аварийные бригады работали всю ночь и продолжают восстановление электроснабжения сейчас», — написал он в телеграм-канале.
По его словам, ночью энергетики восстановили электроснабжение более 80 тысяч жителей.
Кроме того, город Гуково в Ростовской области остался без воды. На насосной станции произошло аварийное отключение света, сообщили местные власти.
Накануне губернатор заявил, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, гололедом и порывистым ветром в Ростовской области зафиксированы массовые отключения электроэнергии. Вечером из-за ледяного дождя без света остались более 180 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Неклиновском, Азовском, Каменском и других районах.
Напомним, вчера в Ростове-на-Дону, Аксае и Белокалитвинском районе был введен режим повышенной готовности.
Власти Ростова-на-Дону заявили, что впервые в администрацию города от гидрометцентра поступило штормовое предупреждение об опасном явлении в виде сильного гололеда.
Об этом сообщил губернатор Голубев.
«На утро в Ростовской области пока остаются без электроснабжения около 100 тысяч человек. Аварийные бригады работали всю ночь и продолжают восстановление электроснабжения сейчас», — написал он в телеграм-канале.
По его словам, ночью энергетики восстановили электроснабжение более 80 тысяч жителей.
Кроме того, город Гуково в Ростовской области остался без воды. На насосной станции произошло аварийное отключение света, сообщили местные власти.
Накануне губернатор заявил, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, гололедом и порывистым ветром в Ростовской области зафиксированы массовые отключения электроэнергии. Вечером из-за ледяного дождя без света остались более 180 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Неклиновском, Азовском, Каменском и других районах.
Напомним, вчера в Ростове-на-Дону, Аксае и Белокалитвинском районе был введен режим повышенной готовности.
Власти Ростова-на-Дону заявили, что впервые в администрацию города от гидрометцентра поступило штормовое предупреждение об опасном явлении в виде сильного гололеда.
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