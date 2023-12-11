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В Ростове-на-Дону объявлен режим повышенной готовности из-за сильного гололеда

18.17 Вторник, 12 декабря 2023
Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко
В Ростове-на-Дону объявлен режим повышенной готовности из-за гололеда и ледяного дождя. Школьникам разрешили учиться в дистанционном формате.

«Впервые в администрацию города от гидрометцентра поступило штормовое предупреждение об опасном явлении в виде сильного гололеда. В городе объявлен режим повышенной готовности», — написал в телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

По его словам, коммунальные службы перешли в круглосуточный режим работы. За прошедшие сутки израсходовано 536 тонн реагентов, заготовлено еще 1000 тонн.

На тротуарах распределенный реагент покрыл трехмиллиметровый слой льда, однако его смывает дождем. «Сейчас идет дождь, который смывает с тротуаров реагенты, тем самым снижая эффективность противогололедной обработки», — пишет глава администрации.

В ближайшие сутки на территории сохранятся неблагоприятные метеорологические условия — дождь, переходящий в снег, понижение температуры до минус 4 градусов, гололёд и сильный ветер.

Власти просят горожан быть предельно осторожными на улице. «Для того, чтобы предотвратить возможное травмирование школьников при передвижении от дома к школе и обратно, родители могут оставить детей дома. О принятом решении необходимо проинформировать классных руководителей. В этом случае предоставлять справку о состоянии здоровья ребенка не требуется», — добавил глава администрации.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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