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В Петербурге суд решил выдворить семьи детей, забросавших снегом Вечный огонь
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Суд в Петербурге удовлетворил ходатайство полиции о выдворении из России двух семей, чьи дети забросали снегом Вечный огонь.
«Инцидент с Вечным огнем» произошел 10 декабря, сообщает региональный главк. Судя по видео, опубликованному в телеграм-канале полиции, трое детей гуляли у Вечного огня, один из них бросил снег на пламя. После третьей попытки огонь погас.
Об этом сообщили в полицию, и «на место происшествия был незамедлительно направлен наряд».
«11 декабря сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установили трех подростков, причастных к инциденту с Вечным огнем в Красном Селе», — сообщает главк. Там уточнили, что детям 10, 11 и 14 лет, двое из них — братья.
Между тем во время проверки полицейские «дополнительно установили», что обе семьи, в которых проживали дети, находились на территории РФ нелегально, с нарушением миграционного законодательства. Сегодня, 12 декабря, полиция обратилась в суд Красносельского района с материалами на административное выдворение обеих семей из России. Суд ходатайство удовлетворил.
«Родители подростков помещены в специальный центр для иностранных граждан, подлежащих выдворению, а их дети на временное содержание помещены в специализированные учреждения», — заявили в полиции, добавив, что 11-летний ребенок, который непосредственно «затушил Вечный огонь», помещен в полицейский центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
По данным МВД, речь о гражданах «одного из государств ближнего зарубежья».
«Инцидент с Вечным огнем» произошел 10 декабря, сообщает региональный главк. Судя по видео, опубликованному в телеграм-канале полиции, трое детей гуляли у Вечного огня, один из них бросил снег на пламя. После третьей попытки огонь погас.
Об этом сообщили в полицию, и «на место происшествия был незамедлительно направлен наряд».
«11 декабря сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установили трех подростков, причастных к инциденту с Вечным огнем в Красном Селе», — сообщает главк. Там уточнили, что детям 10, 11 и 14 лет, двое из них — братья.
Между тем во время проверки полицейские «дополнительно установили», что обе семьи, в которых проживали дети, находились на территории РФ нелегально, с нарушением миграционного законодательства. Сегодня, 12 декабря, полиция обратилась в суд Красносельского района с материалами на административное выдворение обеих семей из России. Суд ходатайство удовлетворил.
«Родители подростков помещены в специальный центр для иностранных граждан, подлежащих выдворению, а их дети на временное содержание помещены в специализированные учреждения», — заявили в полиции, добавив, что 11-летний ребенок, который непосредственно «затушил Вечный огонь», помещен в полицейский центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
По данным МВД, речь о гражданах «одного из государств ближнего зарубежья».
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